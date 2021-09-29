В Херсонской области фермер распахала курган ради выращивания подсолнечника

Женщина самовольно обрабатывала землю.

Землевладелицу в Херсонской области будут судить за разорение археологического памятника. Женщине грозит срок.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

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В границах земельного участка, принадлежащего женщине на праве частной собственности, расположен объект культурного наследия. Обвиняемая, зная о запрете ведения земляных работ в пределах охранной зоны кургана, культивировала и засеяла памятник археологии подсолнечником.

Сейчас обвинительный акт в отношении землевладелицы направлен в суд. Ей грозит от двух до четырех лет ограничения свободы, или до двух лет лишения свободы.

Напомним, при установлении флагштоке в Коростене был разрушено поселение XII века и обнаружены останки мамонта.

Возле Днепра в кургане обнаружили одну из древнейших находок на территории Украины

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