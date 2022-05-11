В Херсонской области горит 800 гектаров леса: оккупанты не дают пожарным погасить возгорание

В Херсонской области горит 800 гектаров леса: оккупанты не дают пожарным погасить возгорание

В Херсонской области горит 800 гектаров леса. Из-за временной оккупации в области лесоводы и пожарные не могут ликвидировать возгорание.

На территории Херсонщины пожары продолжаются с середины апреля, сейчас площадь возгорания составляет несколько сотен гектаров.

Об этом сообщил проекту "Радио Свобода" "Новости Приазовья" советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Сергей Власенко.

"Ориентировочная площадь возгорания составляет около 800 га, точная площадь определяется после тушения пожара, тогда уже измеряется и будет известна точная площадь", — сказал Власенко.

Он отметил, что российские оккупанты не допускают к тушению пожара лесоводов и пожарных.

"Там из-за комендантского часа в восемь вечера их забирают с пожара и утром только снова пускают. То есть полноценно выполнять свои обязанности они не могут", – добавил советник министра.

По словам Власенко, окончательная сумма ущерба будет установлена после оценки площади пожаров, но это колоссальный ущерб, поскольку речь идет о рукотворных лесах, в которые был вложен большой труд.

Напомним, в Херсонской области горят леса возле деревень Геройское и Ивановка. Жителям сел грозит смерть, потому что российские захватчики запрещают тушить пожары.

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