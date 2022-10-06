В Херсонской области группа оккупантов сдалась в плен Вооруженным силам Украины

Среди пленных есть несколько раненных.

Видео выложил в своем телеграмм-канале журналист Юрий Бутусов.

"12 пленных 103 полка ВС РФ сдались в плен воинам 59-й бригады в Херсонской области", – подписал видео журналист.

Среди оккупантов есть украинцы — жители Горловки. Пленные признались, что большинство из них воюют против Украины от 24 февраля. Бойцы ВСУ предложили оккупантам, предавшим свою страну, вспомнить украинский язык.

На кадрах видно, что ВСУ накормили вояк тем, что у них было.

Отметим, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от российских военнослужащих.

Напомним, австралийский генерал Мик Райан рассказал о контрнаступлении ВСУ на юге. По его словам, армия РФ потерпела наибольшее поражение со времен Второй мировой.

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