В Херсонской области из детского лагеря госпитализировали мальчика в коме

В Херсонской области из детского лагеря госпитализировали мальчика в коме

Ребенку стало плохо во время физической нагрузки.

Житель Запорожья, 12-летний Тимофей Дегальцева, находился в Генический больнице в глубокой коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после того, как ему внезапно стало плохо во время физической нагрузки. Инцидент произошел в детском лагере.

Об этом сообщает в Facebook заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

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Мальчику стало плохо внезапно во время физической нагрузки, "скорая" забрала его в больницу в бессознательном состоянии с судорогами.

Тимофей находился в больнице города Геническ. У мальчика была остановка сердца, но врачам удалось спасти его. Диагноз пока не установлен.

Накануне Некрасова сообщила, что мальчика доставили в областную больницу Запорожья.

Напомним, что Черниговской области от ожогов умерла 2-летняя девочка - родители не вызвали медиков.

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