В Херсонской области из оккупированного Крыма слышна артиллерия

В Херсонской области из оккупированного Крыма слышна артиллерия

Россия проводит учения.

В Крыму на оккупированной части Арабатской стрелки бьет артиллерия. Канонаду хорошо слышно в Стрелковом и в Счастливцево Генической общины.

Об этом пишет местное издание "Новый визит".

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На территории оккупированного Крыма, недалеко от границы с Генической общиной и в акватории Азовского моря, проходят учения военных РФ с применением артиллерии. Канонаду местные жители слышат с 22 февраля.

Напомним, 12 февраля более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из оккупированного Севастополя и Новороссийска по плану обучения.

В Военно-Морских Силах ВСУ отреагировали на решение России о блокировании части акватории Азово-Черноморского региона якобы на фоне "учений". Там заявили, что готовы к любым провокациям со стороны РФ.

"Это, безусловно, является нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир", — заявили в ВМС.

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