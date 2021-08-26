В Херсонской области из-за отказа остановиться и покурить мужчина угрожал взорвать автобус

Правонарушителем оказался 51-летний житель Днепропетровской области, который направлялся с отдыха домой.

Возле города Берислав в рейсовом автобусе, который следовал из курортного поселка Лазурное в город Каменское Днепропетровской области, произошла конфликтная ситуация, в результате которой один из пассажиров словесно начал угрожать подрывом гранаты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

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"Вчера, 25 августа, около 15:00 на линию "102" позвонил водитель рейсового автобуса "Мерседес Спринтер" и рассказал, что в автобусе находятся 26 пассажиров, среди которых агрессивно настроенный пассажир, который выражает словесные угрозы взорвать гранату, хотя никакого подозрительного предмета в руках у него нет. Также водитель сообщил, что через 5 минут будет на автостанции в г.. Берислав", — говорится в сообщении.

Во время поверхностной проверки и досмотра вещей мужчины правоохранители, прибывшие на место, никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Правонарушителем оказался 51-летний житель Днепропетровской области, который направлялся с отдыха домой. Причину своего поступка пассажир, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, объяснил тем, что хотел покурить, а водитель отказался сделать остановку.

В отношении пассажира были составлены административные материалы по двум статьям.

Напомним:

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