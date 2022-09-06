В Херсонской области кадыровские тиктокеры расстреливают мобилизованных из ОРДЛО учителей, потерявших позиции

Их наказывают за отказ наступать и за утраченные позиции.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на свои источники в разведке.

С усилением контрнаступления ВСУ на Херсонщине оккупанты потеряли многие свои позиции. В частности, мобилизованные в "ЛДНР", среди которых в большинстве своем бывшие учителя и шахтеры, не умеющие воевать, начали бежать с поля боя. Российские же захватчики дезертирству противодействуют традиционным для себя способом – с помощью заградотрядов.

Как рассказывает источник в разведке, в первый день контрнаступления ВСУ на юге российское командование наспех отправило на вторую и третью линии обороны отряды кадыровцев для противодействия отступлению передовых подразделений.

Так, на некоторых участках фронта на Южном направлении на передовых позициях стояли принудительно мобилизованные из ОРДЛО местные жители, среди них, в основном, учителя и шахтеры. Во время первых атак украинской бронетехники они решили не умирать, а сбежать с позиций.

Карательным отрядам кадыровцев приказали быстро выезжать на 2 и 3 линии обороны и заставлять мобилизованных и российских срочников возвращаться отбивать утраченные позиции. Испуганные "ЛДНРовцы" в атаку идти отказались, так что кадыровцы без колебаний расстреляли наиболее активных протестующих.

Поняв, что дальнейших вариантов российское командование им не предоставило, мобилизованные при поддержке российских десантников предприняли несколько попыток вернуть себе передовые позиции, но понесли потери и снова отступили. Впрочем, последних выстроили и безжалостно расстреляли перед другими военными – как урок другим, чтобы не отступали.

Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.

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