В Херсонской области коп устроил стрельбу с АТОвцами, за дело взялось ГБР — СМИ

Предварительно, полицейский создал аварийную ситуацию, а затем открыл огонь в сторону двух участников АТО.
Территориальное отделение Государственного бюро расследований в Мелитополе начало расследование в отношении полицейского, который якобы устроил стрельбу в Херсонской области.
Об этом со ссылкой на начальницу отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Татьяну Скубу сообщает "Укринформ".
"Мы не комментируем эту ситуацию, на место происшествия выезжали работники ГБР из Мелитополя, они и занимаются этим делом", — заявила Скуба.
По данным из соцсетей, инцидент произошел 12 июня в Каховском районе, когда правоохранитель из Днепропетровской области не предоставил преимущество другому автомобилю на перекрестке автодорог Одесса — Мелитополь и Чаплинка — Новая Каховка.
Отмечается, что полицейский создал аварийную ситуацию, а потом пытался скрыться с места происшествия.
"Когда водитель автомобиля догнал нарушителя, тот открыл огонь из травматического оружия, ранив двух человек. Оба пострадавших — участники АТО, как и полицейский", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, участников стрельбы госпитализировали, одного из потерпевших прооперировали.
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Напомним, что в селе Паришков Броварского района мужчина устроил стрельбу по людям и ранил двоих человек.