В Херсонской области массово отключают должникам свет: есть ли вы в списке

В Херсонской области массово отключают должникам свет: есть ли вы в списке

Процесс стартовал с 10 января.

В Херсонской области начали отключать электроэнергию. В списке — более 2,5 тысячи задолжавших абонентов.

Об этом говорится на странице АО "Херсоноблэнерго" в Facebook.

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По состоянию на 19 января 2022 года 400 должников уже отключили. Это начали делать с 10 января этого года.

"Если потребитель не согласен с суммой в счетах, отключением, то все эти вопросы он решает исключительно с поставщиком электрической энергии "Херсонской областной энергоснабжающей компанией". Проверьте свои счета и убедитесь, что платежи за использованную электроэнергию полностью оплачены", — говорится в сообщении.

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Напомним, в Украине заработала система, ускоряющая взыскание средств с должников. Речь идет о тех, кто не платит алименты, штрафы или коммуналку. Необходимую сумму будут блокировать на счетах автоматически после соответствующего решения суда.

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