В Херсонской области мобильный COVID-госпиталь за день заполнили более чем на четверть: фото

В Херсонской области мобильный COVID-госпиталь за день заполнили более чем на четверть: фото

Между тем больными переполнены почти все "ковидные" больницы Херсонской области.

В Херсонской области в субботу, 30 октября, в городе Каховка мобильный госпиталь начал принимать больных COVID-19. За день в него госпитализировали 33 человека в состоянии средней степени тяжести.

Об этом сообщается на сайте Херсонской облгосадминистрации.

Отмечается, что госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Одновременно здесь могут находиться до 120 инфицированных коронавирусом.

"Госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет четыре аппарата ИВЛ, — говорится в материале. — К работе в госпитале привлечены четыре медицинских бригады".

За одну смену в госпитале работают пять врачей: трое реаниматологов, хирург и дерматолог.

"Мобильный госпиталь поможет спасти не одну жизнь в условиях, когда в области почти все "ковидные" больницы переполнены больными", — указал заместитель главы Херсонской ОГА Николай Якименко.

Как сообщалось, в Киеве с 1 ноября усилят карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Столица вводит строгие ограничения, потому что нет других вариантов преодолеть стремительное распространение COVID-19.

Вакцинация в Украине: люди массово ринулись в центры прививок

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку