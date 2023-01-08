В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине

В воскресенье, 8 января, в Великоалександровской громаде Херсонской области на мине, оставленном россиянами, подорвался местный житель. Мужчину госпитализировали.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Он отметил, что у пострадавшего минно-взрывная травма ноги, его госпитализировала скорая, врачи оказывают мужчине необходимую медицинскую помощь.

Янушевич подчеркнул, что минная опасность в области остается на высоком уровне, поэтому передвигаться стоит только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники. Он также напоминает, что не стоит сейчас посещать лесные полосы и места, где находились российские военные, ведь это опасно.

"Если вы натолкнулись на взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сообщите о своей находке правоохранителям или спасателям. Расскажите об этом своим детям", — подчеркнул глава ОВА.

Минная опасность в Украине

Российские захватчики заминировали значительную часть находившихся под оккупацией территорий Украины или те, которые все еще находятся под оккупацией. Россияне часто минируют места, особенно дома людей и критическую инфраструктуру, при бегстве из населенных пунктов.

Так, в оккупированном Мариуполе два подростка взорвались на снаряде.

В Донецкой области погибли трое спасателей, разминировавших территорию, младшему было всего 22 года.

15 декабря, в одном из сел Снигиревского района Николаевской области двое мужчин подорвались на минах. Один из них погиб, а другой госпитализирован.

В пятницу, 16 декабря, в больнице скончались еще двое черкасских полицейских, взорвавшихся на вражеских минах в Херсонской области. Тогда во время проведения стабилизационных мероприятий четверо полицейских погибли, еще четверо получили тяжелые ранения.

На Харьковщине супруги проигнорировали знак о минной опасности. Авто наехало на мину и взорвалось. Мужчина погиб.

Читайте также: