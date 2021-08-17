В Херсонской области мужчина с карабином ошибся полем и разгромил сельхозтехнику фермера (фото)

В Херсонской области мужчина с карабином ошибся полем и разгромил сельхозтехнику фермера (фото)

Злоумышленник хотел отомстить компаньону, но ошибся полем.

В Херсонской области мужчина, стреляя из карабина, угрожал агроработникам и повредил их мототранспорт и сельскохозяйственную технику. Полицейские задержали злоумышленника.

Об этом сообщает полиция области.

Инцидент произошел в поле, которое принадлежит Зеленопидской территориальной общине Каховского района. Туда злоумышленник приехал на внедорожнике Lincoln и начал угрожать работникам, повредив их технику. Все это сопровождалось выстрелами из карабина.

Напуганные рабочие рассказали, что мужчина начал угрожать им и сказал, что их работодатель должен ему деньги. Затем неизвестный металлическим прутком разбил сельскохозяйственную технику, после чего достал из машины карабин и сделал несколько выстрелов вверх. Рабочие испугались и побежали в сторону поля с подсолнухами, где скрылись.

Злоумышленник пытался убежать, но был задержан в селе Диброва. Нападавшим оказался 36-летний житель Новой Каховки, который был судим за грабеж, угрозу убийством и незаконное завладение транспортным средством.

Свои действия объяснил тем, что хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу, который якобы поставляет ему некачественные товары, постоянно должен деньги и поэтому между ними возникают конфликты. Мужчина планировал повредить сельскохозяйственную технику, но точно не знал, какое поле принадлежит компаньону. И якобы он ошибся полями и нанес ущерб совсем другому фермеру.

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По согласованию с прокуратурой полицейские провели неотложный обыск в автомобиле мужчины, откуда изъяли карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны. Сейчас все это изъято и направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство, злоумышленнику грозит лишение свободы от трех до семи лет. Решается вопрос о вручении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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