В Херсонской области мужчина стулом забил насмерть двух человек

Мужчины употребляли алкоголь, а потом поссорились.

В Херсонской области мужчина будет отбывать срок за жестокое убийство двух товарищей.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

"Следствием установлено, что в одном из населенных пунктов Бериславского района произошло двойное убийство. Трое знакомых распивали алкоголь в доме обвиняемого. Во время застолья между мужчинами возник конфликт из-за недопитой водки. Тогда хозяин схватил деревянный стул и нанес им телесные повреждения товарищам", – говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый — под стражей, где будет ожидать приговора суда. Ему грозит наказание – от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Днепре произошла стрельба между девушками на улице.

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