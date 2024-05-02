В Херсонской области мужчина стулом забил насмерть двух человек

Мужчины употребляли алкоголь, а потом поссорились.
В Херсонской области мужчина будет отбывать срок за жестокое убийство двух товарищей.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
"Следствием установлено, что в одном из населенных пунктов Бериславского района произошло двойное убийство. Трое знакомых распивали алкоголь в доме обвиняемого. Во время застолья между мужчинами возник конфликт из-за недопитой водки. Тогда хозяин схватил деревянный стул и нанес им телесные повреждения товарищам", – говорится в сообщении.
Сейчас обвиняемый — под стражей, где будет ожидать приговора суда. Ему грозит наказание – от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Днепре произошла стрельба между девушками на улице.
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