В Херсонской области мужчина убил женщину из-за ревности

После преступления он сбежал в другую область.

В Херсонской области 40-летний мужчина совершил тяжкое преступление. Цюрупинским районным судом ему назначено наказание – 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

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В октябре 2021 года злоумышленник из-за ревности жестоко избил сожительницу. К утру женщина так и не пришла в себя.

Поняв, что натворил, злоумышленник сбежал к родной сестру в Винницу, где был задержан правоохранителями.

До вступления в силу приговора мужчина будет содержаться под стражей.

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Напомним, в Одесской области 56-летняя женщина настолько возненавидела своего мужа, с которым прожила всю жизнь и воспитала троих общих детей, что решила его убить. Заранее купив две бутылки водки, злоумышленница напоила потерпевшего, дождалась, когда он уснет, а потом разбила топором голову, завернула в одеяло и ночью на тачке вывезла на соседний земельный участок.

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