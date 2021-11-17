В Херсонской области мужчина ударил женщину ножом в живот, а затем порезал себя

В Херсонской области мужчина ударил женщину ножом в живот, а затем порезал себя

Злоумышленника задержали через несколько часов.

В одном из поселков Скадовского района 50-летний мужчина поссорился с женщиной, а затем схватился за нож.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

В отделение полиции №2 пгт Каланчак обратилась местная жительница и рассказала, что ее соседку ранил ножом мужчина.

Правоохранители выяснили, что 50-летний житель пгт Чаплинка, работавший в поселке по найму, пришел в дом женщины, где между ними возник конфликт. Мужчина достал нож и несколько раз ударил хозяйку в живот, после чего нанес себе телесные повреждения ножом. Злоумышленник скрылся. Потерпевшая позвала на помощь соседку, которая вызвала "скорую".

В течение двух часов оперативники разыскали подозреваемого. Он скрывался в поле недалеко от места совершения преступления.

Пока подозреваемый задержан. Открыто уголовное производство.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области пьяный мужчина ударил незнакомого гражданина ножом в шею из- за того, что хотел украсть его смартфон.

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