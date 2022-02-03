В Херсонской области мужчина во время застолья схватил нож и перерезал горло другу

В Херсонской области мужчина во время застолья схватил нож и перерезал горло другу

Когда на место приехали копы, он пытался их обмануть.

В Херсонской области во время застолья мужчина жестоко убил своего приятеля. Нетрезвый гражданин перерезал ему горло.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

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Как стало известно, происшествие случилось на территории одного из частных домов. На месте стражи порядка увидели припаркованный автомобиль с открытым багажником, рядом был окровавленный мужчина без одежды.

В ходе следственных действий правоохранители установили, что во время застолья между собственником дома и его соседом произошел конфликт. Не справившись с эмоциями, гражданин схватил нож и перерезал им горло товарищу. В результате чего потерпевший скончался на месте.

"Злоумышленник придумал историю, что якобы в дом забежал неизвестный мужчина, перерезав горло потерпевшему, после чего с места происшествия скрылся. Поэтому с целью оказания медицинской помощи он пытался вытащить убитого из дома и усадить в автомобиль, чтобы отвести в больницу. В настоящее время псевдо-спасатель задержан. Продолжаются следственные действия", — рассказали в Департаменте уголовного розыска.

Напомним, что в Харькове женщина похитила пенсионерку, чтобы получить ее трехкомнатную квартиру.

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