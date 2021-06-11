В Херсонской области мужчина вырастил в теплице плантацию элитной конопли на миллионы гривен (фото)

Теплица была в саду.

Наркоплантацию конопли на 5 млн грн обнаружили в одном из сел Каховского района Херсонской области. Мужчина выращивал их в теплице посреди сада.

Об этом сообщили в полиции области.

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Так, в двух теплицах было более 200 кустов элитных сортов конопли, которые достигали до двух метров. Также мужчина хранил высушенные растения конопли весом более 10 кг. Их также изъяли.

Владельцем наркоплантации оказался 31-летний местный житель, который ранее не имел судимостей. Он заверил, что растения мол выращивал для собственных нужд. Семена, как сказал мужчина, заказал в Сети.

Конопля была ухоженной, к растениям мужчина подвел капельное орошение, подпитывал их минеральными удобрениями. Для того, чтобы их не нашли, он устроил теплицы среди обычного сада.

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На "черном рынке" изъятый товар стоит примерно 5 млн гривен. У мужчины также изъяли травматический пистолет, происхождение которого устанавливается. Владелец утверждает, что приобрел его в Сети для самозащиты.

Предварительная квалификация уголовного преступления по ч. 1 ст. 310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее полицейские задержали 62-летнюю львовянку, которая сбывала наркосодержащие таблетки и марихуану. Ее задержали во время сбыта марихуаны во Львове.

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