В Херсонской области мужчина, "защищая" сожительницу, изнасиловал 16-летнюю девушку: пострадавшая в больнице

В Херсонской области мужчина, "защищая" сожительницу, изнасиловал 16-летнюю девушку: пострадавшая в больнице

Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

В одном из сел Олешковской территориальной громады Херсонской области 28-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщили в Нацполиции Херсонской области.

По данным следствия, между 16-летней девушкой и 22-летней сожительницей подозреваемого произошел конфликт. Тогда 28-летний мужчина, "защищая" свою девушку, набросился на 16-летнюю потерпевшую и изнасиловал ее.

Полиция задержала нападающего и его сожительницу. Продолжаются следственные действия. Правоохранители открыли производство по ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье ранее судимый изнасиловал несовершеннолетнюю.

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