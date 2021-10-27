В Херсонской области мужчина, "защищая" сожительницу, изнасиловал 16-летнюю девушку: пострадавшая в больнице

Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
В одном из сел Олешковской территориальной громады Херсонской области 28-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали.
Об этом сообщили в Нацполиции Херсонской области.
По данным следствия, между 16-летней девушкой и 22-летней сожительницей подозреваемого произошел конфликт. Тогда 28-летний мужчина, "защищая" свою девушку, набросился на 16-летнюю потерпевшую и изнасиловал ее.
Полиция задержала нападающего и его сожительницу. Продолжаются следственные действия. Правоохранители открыли производство по ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Закарпатье ранее судимый изнасиловал несовершеннолетнюю.
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