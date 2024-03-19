В Херсонской области мужчины разбирали FPV-дрон и погибли

Все получили тяжелые ранения и скончались по дороге в больницу.
В селе Львове на Бериславщине погибли три местных жителя.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин в социальных сетях.
Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас.
Все трое получили тяжелые ранения и скончались по дороге в больницу.
"Призываю быть крайне осторожными и не подбирать подозрительные предметы. Отойдите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию", — отметил чиновник.
Напомним, в Харьковской области взорвались двое парней – они скончались на месте.
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