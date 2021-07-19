В Херсонской области мужчины среди плавней вырастили конопли на 10 млн грн (видео)

В Херсонской области мужчины среди плавней вырастили конопли на 10 млн грн (видео)

"Фермеры" тщательно ухаживали за кустами.

В Херсонской области мужчины оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней.

Как сообщили в полиции области, полученный "урожай" планировали сбывать на территории области.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого марихуаны составляет более 10 млн гривен.

На месте было обнаружено 1768 кустов конопли и 15 кг высушенных наркорастений.

Как рассказал заместитель начальника Управления стратегических расследований в Херсонской области Александр Славинский, злоумышленникам от 24 до 36 лет, двое из них — жители Херсона, другие — из области. Мужчины выращивали наркорастения среди заводненных участков на левом берегу реки Днепр с использованием всех необходимых технологий. Для ухода за растениями участники группы использовали мотоблок и переносную моторизованную насосную станцию, а также различные удобрения для ускорения роста растений.

Двух фигурантов правоохранители задержали, еще двух ищут.

Открыты уголовные производства по ч.3 ст.309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" и ч.2 ст.310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли "УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Николаевской области полицейские раскрыли сеть теплиц, в которых выращивали каннабис. Наркобизнес устроили четверо жителей области.

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