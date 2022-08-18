В Херсонской области на мине взорвался автомобиль: люди пытались выехать из оккупации

Люди подстерегают много опасностей, потому что взрывные предметы могут быть в разных местах. Так, на днях в оккупированной Херсонской области на мине подорвался гражданский автомобиль.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, несчастный случай произошел вблизи села Геройское в Скадовском районе. На мини взорвался автомобиль с мирными жителями, пытавшимися эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. По предварительной информации, автомобиль в лесу наехал на взрывной предмет.

Водитель и пассажир погибли. Кроме того, один пассажир получил тяжелые травмы.

Как сообщалось ранее, 15 августа в оккупированной Херсонской области на мини взорвался автомобиль по дороге на Кинбурнскую косу. В результате погибли два человека: водитель авто и учительница начальных классов Геройского лицея. Кроме того, один мужчина получил травмы и ожоги тела.

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