В Херсонской области на мине взорвался автомобиль: люди пытались выехать из оккупации

Российские захватчики минуют многие территории во временно захваченных населенных регионах.
Люди подстерегают много опасностей, потому что взрывные предметы могут быть в разных местах. Так, на днях в оккупированной Херсонской области на мине подорвался гражданский автомобиль.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, несчастный случай произошел вблизи села Геройское в Скадовском районе. На мини взорвался автомобиль с мирными жителями, пытавшимися эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. По предварительной информации, автомобиль в лесу наехал на взрывной предмет.
Водитель и пассажир погибли. Кроме того, один пассажир получил тяжелые травмы.
Как сообщалось ранее, 15 августа в оккупированной Херсонской области на мини взорвался автомобиль по дороге на Кинбурнскую косу. В результате погибли два человека: водитель авто и учительница начальных классов Геройского лицея. Кроме того, один мужчина получил травмы и ожоги тела.
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