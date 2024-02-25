В Херсонской области на вражеской мине подорвался мужчина: что известно

В Бериславском районе на вражеской мини взорвался местный житель. Произошло это вблизи села Трифоновка.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Отмечается, что 34-летний мужчина наступил на взрывоопасный предмет. Пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

"У него огнестрельные обломочные ранения лица, шеи, рек и ног. Медики оказывают ему необходимую помощь", – сообщили в ОВА.

Людей в очередной раз призывали быть осторожными и не посещать места, где еще не работали взрывотехники. Если вы заметили подозрительный предмет, следует немедленно отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей или полицию.

Напомним, в Херсонской ОВ сообщили, какую территорию удалось разминировать.

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