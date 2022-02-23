В Херсонской области Нацгвардия и полиция взяли под охрану Каховскую ГЭС

В Херсонской области Нацгвардия и полиция взяли под охрану Каховскую ГЭС

Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия.

На территории Херсонской области нацгвардейцы воинской части 3056 усилили охрану Каховской ГЭС. Важный объект критической инфраструктуры также охраняет полиция.

Об этом говорится на странице воинской части 3056 в Facebook.

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Ужесточили охрану на территории Каховской ГЭС с 22 февраля. Как сообщил заместитель командира из службы капитан Олег Лищишин, у правоохранителей есть надлежащая подготовка, чтобы обеспечить охрану гидроэлектростанции.

Территорию важного объекта критической инфраструктуры охраняют круглосуточно, патрулируют по периметру с привлечением военной техники. Также организованы временные контрольно-пропускные пункты.

Ранее стало известно, что в Харьковской области работают над усилением мер безопасности из-за агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и подписал соответствующий указ. 22 февраля решение Путина поддержала Госдума России.

В МИД РФ заявили, что Россия признает независимость оккупированных территорий украинского Донбасса в пределах территорий, контролируемых сейчас подконтрольными России боевиками.

Согласно указу о признании "Л/ДНР" Путин поручил Министерству обороны "обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по обеспечению мира" в ОРДЛО до подписания с ними "договоров о дружбе и сотрудничестве", то есть фактически ввести российские войска на оккупированный Донбасс.

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