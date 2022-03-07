В Херсонской области начались протесты против оккупантов, на улицы вышли более трех тысяч человек

Жители Чаплинки вышли на акцию протеста против российских оккупантов.
Жители занятой российскими оккупантами Чаплинки в Херсонской области, граничащей с территорией временно оккупированного Крыма, вышли сегодня, 7 марта, на акцию протеста против захватчиков, сообщает объединение "Информационное сопротивление".
"В Чаплинке начались протесты против оккупантов, на улицы вышли более трех тысяч человек", — говорится в сообщении.
Люди произносили: Чаплинка – это Украина. Они не хотят, чтобы их "увольняли" российские кафиры. По словам одного из участников акции, на мирном протесте собралось около трех тысяч человек.
"На асканийском перекрестке остановили колонну и стреляли. Двое раненых", –отметил участник протеста Александр Посунько.
Напомним, противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на Запорожье.
Российские войска, которые по-варварски атакуют Украину, готовятся к наступлению на Вышгород, Сумы, Днепр и Запорожье. Оккупанты также хотят установить контроль над Черниговом и Каневской ГЭС.
Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства обороны Украины по состоянию на 12.00 понедельника 7 марта.