В Херсонской области начались протесты против оккупантов, на улицы вышли более трех тысяч человек

В Херсонской области начались протесты против оккупантов, на улицы вышли более трех тысяч человек

Жители Чаплинки вышли на акцию протеста против российских оккупантов.

Жители занятой российскими оккупантами Чаплинки в Херсонской области, граничащей с территорией временно оккупированного Крыма, вышли сегодня, 7 марта, на акцию протеста против захватчиков, сообщает объединение "Информационное сопротивление".

"В Чаплинке начались протесты против оккупантов, на улицы вышли более трех тысяч человек", — говорится в сообщении.

Люди произносили: Чаплинка – это Украина. Они не хотят, чтобы их "увольняли" российские кафиры. По словам одного из участников акции, на мирном протесте собралось около трех тысяч человек.

"На асканийском перекрестке остановили колонну и стреляли. Двое раненых", –отметил участник протеста Александр Посунько.

Напомним, противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на Запорожье.

Российские войска, которые по-варварски атакуют Украину, готовятся к наступлению на Вышгород, Сумы, Днепр и Запорожье. Оккупанты также хотят установить контроль над Черниговом и Каневской ГЭС.

Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства обороны Украины по состоянию на 12.00 понедельника 7 марта.