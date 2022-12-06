В Херсонской области нашли еще одну комнату пыток, которую устроили оккупанты (фото)

Российские оккупанты во время захвата правобережья Херсонщины устроили свой штаб в здании суда. Там они издевались над украинцами.
В Херсонской области прокуратура обнаружила еще одно здание, где оккупанты незаконно удерживали украинских граждан.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Во время оккупации правобережья области оккупанты дислоцировались в здании суда. Там они и устроили комнату пыток для украинцев.
"По данным следствия, представители страны-агрессора захватили здание райсуда и использовали его в качестве штаба. По предварительной информации, в камерах содержания подсудимых оккупанты незаконно удерживали гражданских с проукраинской позицией", — говорят в Офисе генпрокурора.
Во время обыска правоохранители обнаружили кучу вещественных доказательств. В частности, списки 112 граждан, которых могли содержать в этом здании и применять к ним физическое и психологическое давление.
Правоохранители устанавливают всех пострадавших от действий представителей страны-агрессора.
Напомним, ранее правоохранители обнаружили в Херсоне места застенков еще в четырех зданиях, где оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко над ними издевались.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в застенках Херсонской области российские военные держали даже детей.
Известно, что Служба безопасности задержала двух коллаборантов, которые добровольно вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области" и похищали украинцев в застенки.
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