В Херсонской области не хватает кадров на "руководящие должности": оккупанты завозят чиновников из России

На временно оккупированной Херсонской области у российских захватчиков возникли проблемы с кадрами.
В Херсон начали завозить с территории России чиновников. Их назначают на так называемые "руководящие должности" в оккупационных властях.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
На другие должности – такие как директора школ, старосты, руководители предприятий приглашают местных жителей. По словам Янушевича, берут "кого-либо из желающих".
"У этих людей нет ни опыта работы, ни даже профильного образования", — подчеркнул руководитель ОВА.
Как сообщалось, оккупанты в Херсонской области заявили о необходимости проведения "референдума" одновременно с Донецкой областью. Впрочем, вероятно, мероприятие перенесут, а потому оно не состоится 11 сентября.
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