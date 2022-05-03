В Херсонской области недалеко от Кривого Рога ВСУ сбили несколько БПЛА врага — Криворожская военная администрация

В Херсонской области недалеко от Кривого Рога ВСУ сбили несколько БПЛА врага — Криворожская военная администрация

В Херсонской области в направлении Кривого Рога кафиры увеличили использование беспилотных летательных аппаратов.

Защитники Кривого Рога сбили несколько из них.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

По информации штаба, благодаря украинским защитникам в Херсонской и Днепропетровской областях, планы врага по продвижению в сторону границ Днепропетровской области терпят неудачу. Идут позиционные бои.

"Отмечается увеличение разведывательных действий противника с использованием беспилотных летательных аппаратов. Несколько таких БПЛА были сбиты нашими военными. Ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильная, находится полностью под контролем ВСУ и Военной администрации. Все органы власти работают, вся инфраструктура города работает" – сказал Вилкул.

Напомним, что на прошлой неделе кафиры неоднократно предпринимали попытки штурма на криворожском направлении , чтобы выйти на административные границы Херсонской области, в частности в районе Ивановки и Заградовки.

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