В Херсонской области неизвестный ворвался в номер отдыхающего и ограбил его

Житель Черниговской области приехал на отдых в Херсонщины.

В Херсонской области мужчина, который отдыхал в селе Счастливцево на одной из баз, стал жертвой грабителей. Злоумышленник ворвался в его номер и украл деньги и два телефона.

Об сообщает полиция области.

По словам 43-летнего пострадавшего из Черниговской области, он приехал на одну из баз отдыха в селе Счастливцево, где его и ограбили. Для того, чтобы пробраться внутрь номера, неизвестный разбил окно. После этого он похитил из комнаты два мобильных телефона "Xiaomi" и восемь тысяч гривен.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, в Одесской области в Белгороде-Днестровском банда ворвалась в дом 78-летней жительницы, которая живет с 56-летним племянником. Нападавшие начали их бить и требовать деньги. Когда ничего ценного не нашли, забрали два мобильных телефона и скрылись.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости Украины: как соцсети помогают грабителям

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку