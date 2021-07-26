В Херсонской области обнаружили рекордный посев конопли: масштабы поражают (видео)

Охранник круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком.

На территории Чаплынской территориальной общины обнаружили посев конопли, которыми был засажен земельный участок площадью один гектар. За наркоплантацией тщательно ухаживали и охраняли. Стоимость конопли — более 300 млн гривен.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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Всего правоохранители изъяли из наркоплантации 34700 кустов наркосодержащих растений.

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап, наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка.

Растения были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль строк с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков. С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой вооруженный дежурный охранял.

Вдоль строк с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков.

Полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, подозреваемых в причастности к незаконному выращиванию наркотических растений.

Напомним, в Херсонской области мужчины оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого марихуаны составляет более 10 млн гривен.

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