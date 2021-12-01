В Херсонской области объявили в розыск подозреваемого в разбое мужчину

В Херсонской области объявили в розыск подозреваемого в разбое мужчину

Правоохранители просят помочь найти подозреваемого.

Полиция Херсона объявила в розыск Геннадия Николаевича Волонтира. Мужчину подозревают в разбойном нападении на частный дом, которое произошло в центре Херсона ночью 26 ноября.

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"В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий удалось установить личность мужчины, который может быть причастен к совершению разбойного нападения. Это 52-летний житель Херсона Волонтир Геннадий Николаевич", — сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Мужчине заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины.

Приметы разыскиваемого:

с виду около 50 лет;

рост 170-175см.;

среднего телосложения, лицо круглое, имеет выраженную лобнотеменную залысину, волосы седые короткие, глаза светлые.

Фото подозреваемого можно посмотреть здесь.

Правоохранители просят общественность помочь установить местонахождение разыскиваемого.

"Если вам известно местонахождение Волонтира Геннадия Николаевича, просим немедленно сообщить по номерам:

095-27-87-182;

050-86-65-547 – отдел полиции №2 (Херсон) Херсонского районного управления полиции;

099-05-09-700, (0552) 459002 — Управление уголовного розыска ГУНП или 102. Анонимность гарантирована", — отметили в полиции.

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