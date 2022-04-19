В Херсонской области оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить ВСУ

Массовые провокации будут приурочены к псевдореферендуму, который оккупанты мечтают провести в Херсонской области.

Россия готовит в Херсонской области массовые провокации и планирует обвинить в них Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Украины, капитан І ранга Наталья Гуменюк, информирует "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем о том, что не только проводится агитационная работа, но и готовятся массовые провокации, которые будут приурочены к псевдореферендуму, который оккупанты мечтают провести в Херсонской области. Они выкатывают свою технику для того, чтобы расставить ее для ведения огня, в котором потом обвинить Вооруженные силы Украины", — сказала Гуменюк на брифинге в Медиацентре "Украина".

Она отметила, что Украина прилагает все усилия, чтобы жители оккупированной Херсонщины, где глушится вещание и связь, получали достоверную информацию о позициях украинских войск.

Напомним, что российские убийцы из Минобороны государства-оккупантки заявили о "провокациях" в пяти областях Украины. Вероятно, захватчики готовятся к Пасхе обстреливать православные храмы.