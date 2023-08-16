В Херсонской области оккупанты готовятся снять фейковое видео об "успехах" на фронте

Во временно оккупированном селе Казачьи Лагеря Херсонской области оккупанты подготовятся к проведению съемки пропагандистского видеоролика о "победе" над разведывательным отрядом ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 16 августа.

"На фоне снижения боевого духа личного состава военных подразделений оккупационных войск, командование врага все чаще прибегает к постановочной съемке своих успехов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что видео по сюжету "Уничтожение 150 военнослужащих украинской деверсионно-разведывательной группы в местном сельском доме культуры" будет делать российская съемочная группа.

Впрочем, в этом здании на 13 августа находится личный состав оккупационных войск. Там насчитывают около 25 военнослужащих армии РФ – бывших заключенных.

Как сообщалось, пропаганда РФ распространяет фейк о продаже органов чистокровных украинцев. В фейковых объявлениях цена стартует от 5 тысяч евро, а на определенные органы по запросу вроде бы возможна скидка 50%.

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