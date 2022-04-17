В Херсонской области оккупанты обстреляли детей, один мальчик погиб

В результате обстрела смертельное ранение получил 15-летний подросток.

В Нововоонцовском районе Херсонской области российские оккупанты обстреляли группу подростков, фотографировавших военную технику.

Об этом сообщают на странице "Новости Нововоронцовщины" в фейсбуке.

"Не провоцируйте, не делайте видеосъемку. Вчера был трагический случай в с.Гавриловка, когда школьники на мобильный телефон вели видеосъемку техники оккупантов. Рашисты увидели и произвели предупредительные выстрелы. Дети испугались и начали бежать. Оккупанты им в след начали расстреливать.. Сегодня ребенок от полученных ран скончался", — говорится в сообщении.

Некоторые местные пишут, что дети не снимали ничего на видео, а просто испугались оккупантов и побежали, а те начали их обстреливать. В результате обстрела погиб 15-летний местный подросток Михаил.

"Это маминой соседки сына убили, ему 15 лет было. Позавчера его ранили орки и забрали с собой в неизвестном направлении, а вчера утром его мать, надеясь на то, что найдет его в больнице, нашла его в морге", — сообщила Ирина. Курносикова.

"Он не вел съемки, дети пошли за хлебом и мукой, которую завезли в деревню, увидели военных, испугались и начали бежать. Выстрелили в ребенка! Всю жизнь должно было быть впереди, нет нашего мальчика больше...Нашего доброго и светлого мальчика", – написала родственница погибшего ребенка.

Напомним, что СБУ перехватила разговор захватчика, который рассказал, как его товарищи по оружию жестоко убивают украинок. Рашисты признаются, что в упор расстреливают украинских женщин. Делают это с особым цинизмом, выпуская по несколько шаров даже в бездыхании тела своих жертв.