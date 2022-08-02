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В Херсонской области оккупанты обстреляли гражданский эвакуационный автобус: есть погибшие

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В Херсонской области оккупанты обстреляли гражданский эвакуационный автобус: есть погибшие

Фото: Associated Press

В Херсонской области российские оккупанты обстреляли автобус.

В результате погибли и ранены.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг".

"В районе Долгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли трое, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, что на южном направлении ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор" и другую военную технику российских оккупантов.

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