В Херсонской области оккупанты обстреляли гражданский эвакуационный автобус: есть погибшие

В результате погибли и ранены.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг".

"В районе Долгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли трое, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, что на южном направлении ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор" и другую военную технику российских оккупантов.

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