В Херсонской области оккупанты "переписали" мужчин, но повесток пока не раздавали — Хлань

Оккупанты выявляли мужчин, которым от 18 до 35 лет.

В оккупированной Херсонской области россияне не раздавали повестки в армию. Однако они провели перепись мужского населения.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, сообщает Media Center Ukraine.

По его словам, оккупанты ходили по домам с переписью. Так, они обнаруживали и фиксировали количество мужчин, которым от 18 до 35 лет. Впрочем, официальных повесток жителям Херсона не вручали.

"Есть информация о создании добровольческих батальонов. Об этом заявлял коллаборант Сальдо (назначенный Кремлем "в.и.о губернатора Херсонщины — Ред."). Даже говорил, что уже готовы списки. Однако, физически этих списков никто не видел, равно как и добровольческих батальонов", — рассказал Хлань.

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Армия РФ уже покинула десятки населённых пунктов. Освободив село Давидов Брид, украинская армия получила очень важный плацдарм для дальнейшего контрнаступления на юге.

У русских военных на правом берегу Днепра заканчиваются запасы. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед оккупантами маячит перспектива разгрома. Более того — элитным войскам Путина конец.

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов считает, что увольнять Херсон может помочь украинское движение сопротивления, которое находится в оккупации.

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