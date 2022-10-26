В Херсонской области оккупанты переселяют людей: в ISW объяснили такое "расселение"

Российские оккупанты не "эвакуируют" жителей Херсонской области на восточный берег Днепра, а проводят переселения. Они планируют переселить большую часть местного населения.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что цель программы переселения предполагает, что россияне переселят большую часть населения Херсонской области на постоянное место жительства.

К слову, херсонский "депутат"-коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что "чиновники" переселили с западного берега Днепра на восточный берег более 22 тыс. человек. Сама же "программа переселения" новой "администрации" рассчитана на 60 тыс. человек

" Непонятно, куда российские чиновники намерены " расселить " переселяющихся с западного берега. Последствия постоянной программы переселения украинцев на другие оккупированные Россией территории и даже в самой России могут быть нарушением международного права ", — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что последствия программы переселения свидетельствуют о том, что российские чиновники намерены навсегда переселить значительную часть населения Херсонской области.

Напомним, в украинском Генштабе информировали, что РФ эвакуирует местных жителей из Херсона. В частности, из правобережной части города в Геническ и Скадовск вывезли оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации.

Ранее в ISW отчитывалось, что россияне готовятся к обороне временно оккупированного Херсона. Пока они не отходят полностью из верхней части Херсонской области, как информировали ранее аналитики.

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