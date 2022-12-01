В Херсонской области оккупанты похитили и морили голодом 14-летнего подростка

С освобождением от оккупантов новых населенных пунктов открывается все больше правды об их преступлениях.

Российские оккупанты похитили и морили голодом подростка на Херсонщине. Подростку удалось спастись и рассказать о пережитом.

Об этом говорится в материале "Медийной инициативы по правам человека".

14-летний Виталий Мухарский родом из Киселевки Херсонской области, которая была оккупирована в течение 8 месяцев. 10 сентября Виталий и его 27-летний дядя Алексей шли по селу. Дядя предложил мальчику пойти и посмотреть на военную технику оккупантов. Когда подошли, Алексей сделал несколько фотографий. В этот момент неподалеку ехал "Бобик" с российскими вояками. Они увидели процесс фотографирования техники и остановились. Оккупантов было четверо.

"Подошли и говорят: "Вы фотографируете нашу технику, значит, сдаете позиции. Завязали нам руки, довольно туго, и силой забросили в машину", — рассказывает Виталик.

Ребят повезли в Херсон. По дороге оккупанты с ними не говорили, сказали лишь, что их повезут в ФСБ. По приезду дядю с племянником разделили. 14-летнего подростка отвели в подвальное помещение, где уже находились с десяток задержанных людей.

Со временем родители мальчика выяснили, что их сына держали в помещении апелляционного суда в Херсоне. Похитили парня в футболке, легкой кофточке и брюках, поэтому он постоянно мерз, сидя в подвале.

Виталий был самым молодым заключенным. Старшему мужчине из задержанных было за 60. Он был участником АТО, за что его задержали. Был также среди задержанных и парень, у которого обнаружили оружие. Людей периодически забирали на допросы, проходившие на 3-м этаже. Там их пытали и заставляли проходить детектор лжи. Возвращались они с сильными избиениями.

Первые четыре дня Виталия почти не кормили. Россияне приносили пищу только двум людям. Те с мальчиком делились, но даже их порции были скудны.

"На пятый день мне дали две ложки гречки и две ложки макарон. Кормили один раз в день", — вспоминает Виталий.

Затем за ним пришли два человека в гражданском. Мальчика вывели на улицу в парк неподалеку. Там его начали допрашивать о фотографиях и кому он их передавал. После допроса его снова вернули в помещение суда, а на седьмой день перевели в другую комнату, похожую на архив. Пленные спали на полу. Вместе с Виталиком был 30-летний херсонец Толик, у которого обнаружили оружие.

Все это время Виталий не знал ничего о своем дяде: где он и что с ним? Время от времени к парню заходил военный в маске с позывным Лобаном. Говорил, что желает отпустить его. Мол, знает, что мальчик не виноват. Но не мог, потому что не разрешало руководство.

22 сентября в комнату снова вошли россияне. Сказали, что его отпустят. Тогда Виталию удалось спасти своего нового товарища Толика — парень уговорил россиян отпустить его. Всех троих: Виталия, его дядю Алексея и Толика отвезли на железнодорожный вокзал.

Все это время родители Виталика его разыскивали, но никакого результата это не дало.

Отец мальчика нашел самого активного из числа российских военных, которые дислоцировались в Киселевке. У него был позывной Повар.

"Я к нему подошел и говорю: "У меня женщины (мама и бабушка Виталия) с ума сходят — не едят и не спят. Помоги найти ребят", — рассказывает отец Виталика Олег.

Через несколько дней он встретил Повара вместе с кадыровцем. Последний позвал Олега и сказал: "От твоих ответов будет зависеть судьба ребят". Прямо у магазина, где мужчина встретил россиян, они устроили ему допрос.

Оккупант, как оказалось, знал об Олеге все, даже имя его матери. Он стал задавать много вопросов, спрашивал, на какие телефоны ребята фотографировали технику, их телефонные номера, зачем они туда пошли.

После допроса "кадыровец" резюмировал: "Виталия, возможно, отпустим, а старший будет сидеть".

К счастью, говорит Олег, через два дня отпустили обоих.

Отец Виталия уточняет, что правоохранители у него или его сына не брали. В свою очередь, подчеркивает, что хочет, чтобы следствие установило ответственных за страдания сына.

Напомним, что в Херсонской области в селе Львовские Отрубы нашли тела убитых оккупантами сына и матери. Их расстреляли выстрелами в голову из автоматов. Известно, что в свое время женщина усыновила сына, когда он был ребенком.

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