В Херсонской области оккупанты похитили старосту села, раздававшего хлеб

О его местонахождении несколько дней ничего не известно.

В Херсонской области оккупанты похитили старосту села Осокоровки.

Об этом сообщают в Фейсбуке.

"В Осокоровке оккупанты несколько дней назад похитили и вывезли в неизвестном направлении старосту села Кунца Сергея Ивановича, который развозил социальный хлеб для населения. Его держат уже несколько дней. О его местонахождении ничего неизвестно", — говорится в сообщении.

Родные похищенного старосты сообщили о похищении в соответствующие органы.

Напомним, что городского главу Берислава (Херсонская область) Александра Шаповалова отпустили из российского плена.

Как сообщалось, в Черниговской области кафиры похищают представителей местного самоуправления. Такая информация поступает из общин на временно оккупированной территории. По словам местных жителей, кафиры задержали старосту с. Гремяч Новгород-Северской общины и военной техникой на территорию Российской Федерации.

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