В Херсонской области оккупанты похитили волонтер и захватили помещение госучреждения — ОВА

В Херсоне оккупанты страны-агрессора России захватили в плен местную волонтер. Женщину забрали из дома. Кроме того, в ее доме россияне провели незаконный обыск. В настоящее время пребывание херсонки неизвестно.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Кроме того, в Каховском районе российские военнослужащие были захвачены в плен руководителя коммунального предприятия. Где он находится, пока не известно.

Кроме того, известны случаи захвата зданий захватчиками. В Херсоне они захватили два банковских помещения, а также обворовали сейфы. Также россияне захватили помещение госучреждения. В настоящее время в здании находятся представители так называемого "правового Департамента Херсонской областной администрации" оккупационных властей.

Как сообщалось, в оккупированном Херсоне российские военные устроили застенку в подвале приемника-распределителя для детей. Пока там содержат 60-70 херсонцев. Там находится и похищенный мэр Херсона Игорь Колыхаев.

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