В Херсонской области оккупанты повредили детсады, школы и заведение профтехобразования: есть погибшие ученики и студенты

В Херсонской области оккупанты повредили детсады, школы и заведение профтехобразования: есть погибшие ученики и студенты

Россиянами были повреждены 3 детских сада, 6 школ, 1 заведение профтехобразования в Херсоне и Новокаховской громаде.

В Херсонской области в результате обстрелов оккупантов были повреждены три детских сада, шесть школ и заведение профтехобразования.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута в Telegram.

"Повреждены 3 детских сада, 6 школ, 1 заведение профтехобразования в Херсоне и Новокаховской громаде. К сожалению, погибли директор Генической санаторной школы и учительница Веселовского лицея Новокаховской громады. Вчера во время обстрелов в г. Херсон погиб ученик Херсонского профессионального лица полиграфии. Также за эти дни мы потеряли студента Херсонского политехнического профессионального колледжа и ученика Херсонского профессионального лицея пищевой промышленности", — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Россия завозит в Херсон "мобилизованных" из ОРДЛО, а оккупанты находятся во всех районах города.