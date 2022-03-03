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В Херсонской области оккупанты повредили детсады, школы и заведение профтехобразования: есть погибшие ученики и студенты

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Россиянами были повреждены 3 детских сада, 6 школ, 1 заведение профтехобразования в Херсоне и Новокаховской громаде.

В Херсонской области в результате обстрелов оккупантов были повреждены три детских сада, шесть школ и заведение профтехобразования.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута в Telegram.

"Повреждены 3 детских сада, 6 школ, 1 заведение профтехобразования в Херсоне и Новокаховской громаде. К сожалению, погибли директор Генической санаторной школы и учительница Веселовского лицея Новокаховской громады. Вчера во время обстрелов в г. Херсон погиб ученик Херсонского профессионального лица полиграфии. Также за эти дни мы потеряли студента Херсонского политехнического профессионального колледжа и ученика Херсонского профессионального лицея пищевой промышленности", — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Россия завозит в Херсон "мобилизованных" из ОРДЛО, а оккупанты находятся во всех районах города.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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