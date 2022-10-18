В Херсонской области оккупанты разбирают усадьбы мирных жителей и из этих материалов обустраивают себе оборону — Генштаб

В Херсонской области оккупанты готовятся к обороне, грабя мирных жителей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Нарушая все нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты возводят фортификационные сооружения за счет грабежа местного населения.

"В населенном пункте Благодатное Херсонской области из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений", — говорится в сообщении.

Напомним, что Силы обороны могут выбить российских оккупантов из Херсона в течение следующих нескольких недель. Так считает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Городской голова временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев находится в плену кафиров. По информации источников, мэр заболел в плену.

В Сети появился список погибших мобилизованных РФ в результате стрельбы на военном полигоне в Солоте Белгородской области. Среди них есть украинцы — "добровольцы" из Херсона.

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