В Херсонской области оккупанты разрешают эвакуацию только жителям с российскими паспортами — Генштаб

Российские оккупационные войска позволяют покидать затопленные населенные пункты из-за подрыва Каховской ГЭС на временно захваченной территории Херсонской области только тем жителям, у которых есть паспорт РФ.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 10 июня.

"В населенных пунктах временно оккупированной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, позволяют эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне силой выгоняют из уцелевших жилищ людей, чтобы разместить там военнослужащих оккупационных войск РФ.

Напомним, 9 июня в МВД сообщили, что из-за сильных подтоплений погибли по меньшей мере пять человек. Кроме того, 13 человек считаются пропавшими без вести.

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