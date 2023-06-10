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В Херсонской области оккупанты разрешают эвакуацию только жителям с российскими паспортами — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Херсонской области оккупанты разрешают эвакуацию только жителям с российскими паспортами — Генштаб

Войска РФ запрещают украинцам покидать затопленные населенные пункты. / Фото: Associated Press

Русские силой выгоняют людей из жилищ.

Российские оккупационные войска позволяют покидать затопленные населенные пункты из-за подрыва Каховской ГЭС на временно захваченной территории Херсонской области только тем жителям, у которых есть паспорт РФ.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 10 июня.

"В населенных пунктах временно оккупированной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, позволяют эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне силой выгоняют из уцелевших жилищ людей, чтобы разместить там военнослужащих оккупационных войск РФ.

Напомним, 9 июня в МВД сообщили, что из-за сильных подтоплений погибли по меньшей мере пять человек. Кроме того, 13 человек считаются пропавшими без вести.

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Дата публикации
Просмотры
132
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