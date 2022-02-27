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В Херсонской области оккупанты сломали склады и переоделись в форму ВСУ

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Армия агрессора хочет так войти в Херсон и Николаев.

В Херсоне люди сообщают, что в Чернобаевке российские оккупанты сломали вещевые склады и переоделись в украинскую форму.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

Таким образом, оккупанты пытаются зайти в Херсон и Николаев под видом Вооруженных Сил Украины.

"Спрашивают местных жителей, где проживают семьи военнослужащих. Просьба не разглашать информацию о родных военнослужащих", — отмечают в командовании.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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