В Херсонской области оккупанты сломали склады и переоделись в форму ВСУ

В Херсонской области оккупанты сломали склады и переоделись в форму ВСУ

Армия агрессора хочет так войти в Херсон и Николаев.

В Херсоне люди сообщают, что в Чернобаевке российские оккупанты сломали вещевые склады и переоделись в украинскую форму.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

Таким образом, оккупанты пытаются зайти в Херсон и Николаев под видом Вооруженных Сил Украины.

"Спрашивают местных жителей, где проживают семьи военнослужащих. Просьба не разглашать информацию о родных военнослужащих", — отмечают в командовании.