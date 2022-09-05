В Херсонской области оккупанты установили запрет на передвижение мирных жителей — Генштаб

В Херсонской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население.
После обстрелов ВСУ они запретили местным жителям выходить из дома.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
"После интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области, российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как мостами, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение", — говорится в сообщении.
В целом на Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка.
Вражеские авиационные удары получили районы Березнеговатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца. Для корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА.
Напомним, в Херсонской области оккупанты, "вооруженные" сексигрушками, пошли на штурм позиций ВСУ.
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