В Херсонской области оккупанты установили запрет на передвижение мирных жителей — Генштаб

После обстрелов ВСУ они запретили местным жителям выходить из дома.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"После интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области, российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как мостами, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение", — говорится в сообщении.

В целом на Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка.

Вражеские авиационные удары получили районы Березнеговатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца. Для корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА.

Напомним, в Херсонской области оккупанты, "вооруженные" сексигрушками, пошли на штурм позиций ВСУ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.