В Херсонской области оккупанты выселяют людей из домов, а вокруг жилья оборудуют минно-взрывные заграждения — Генштаб

В Херсонской области российские захватчики готовятся к наступлению ВСУ. Для этого людей выселяют из их домов и оборудуют там инженерные укрепления.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения.

"Да, в Каховке Херсонской области, граждан, проживающих в жилищах вдоль берега Днепра насильно выселяют из жилищ. Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения. жителей. Их выгоняют из собственных жилищ. Освобожденные таким образом дома планируются под заселение оккупантами", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что РФ продолжает опрокидывать войска в ожидании наступления ВСУ на Херсон. Украинская разведка сообщает, что ВС РФ готовятся опрокинуть артиллерийские части и вооружение на левый берег Днепра.

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