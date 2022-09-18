В Херсонской области оккупанты выселяют людей из их домов и заставляют их копать окопы

В Херсонской области российские оккупанты усилили террор местного населения.
Людей выгоняют из их домов и заставляют работать на захватчиков.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты продолжают противоправные действия в отношении мирного населения.
"Поступает информация о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке. В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие оккупационных войск, под угрозами убийства, заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций", — сообщают в Генштабе.
Напомним, что украинские зенитчики за один вечер сбили два беспилотника в небе над Херсонщиной.
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