Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсонской области оккупанты выселяют людей из их домов и заставляют их копать окопы

Дата публикации
Просмотры
1554
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсонской области оккупанты выселяют людей из их домов и заставляют их копать окопы

Фото: Associated Press

В Херсонской области российские оккупанты усилили террор местного населения.

Людей выгоняют из их домов и заставляют работать на захватчиков.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты продолжают противоправные действия в отношении мирного населения.

"Поступает информация о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке. В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие оккупационных войск, под угрозами убийства, заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что украинские зенитчики за один вечер сбили два беспилотника в небе над Херсонщиной.

Читайте также:

Разве что не делают мыло из людей и абажуры из кожи! Зеленский - о рашистах

Разве что не делают мыло из людей и абажуры из кожи! Зеленский - о рашистах

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация