В Херсонской области оккупанты выселяют людей из их домов и заставляют их копать окопы

Людей выгоняют из их домов и заставляют работать на захватчиков.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты продолжают противоправные действия в отношении мирного населения.

"Поступает информация о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке. В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие оккупационных войск, под угрозами убийства, заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что украинские зенитчики за один вечер сбили два беспилотника в небе над Херсонщиной.

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