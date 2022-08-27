В Херсонской области оккупанты записывают паспортные данные людей, живущих неподалеку от военных объектов

Российские оккупанты не прекращают террор на жителей временно оккупированных регионов.
В захваченной Херсонской области враг прибегает к угрозам и собирает паспорта данные граждан. В частности, оккупанты "идентифицируют" людей, проживающих неподалеку от их военных объектов.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, в случае поражения этих объектов людям угрожают "наказанием". Мол, из-за корректировки огня.
Кроме того, в Ивановской территориальной общине оккупанты запрещают продажу в аптеках лекарств украинского производства. Также военные агрессорки России заставляют работников коммунальных служб выходить на работу.
Как сообщалось, на оккупированной Луганщине новая "власть" не готовится к отопительному сезону. Не ремонтируют оккупанты и поврежденные дома, где до сих пор остаются люди.
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