В Херсонской области оккупанты записывают паспортные данные людей, живущих неподалеку от военных объектов

В захваченной Херсонской области враг прибегает к угрозам и собирает паспорта данные граждан. В частности, оккупанты "идентифицируют" людей, проживающих неподалеку от их военных объектов.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, в случае поражения этих объектов людям угрожают "наказанием". Мол, из-за корректировки огня.

Кроме того, в Ивановской территориальной общине оккупанты запрещают продажу в аптеках лекарств украинского производства. Также военные агрессорки России заставляют работников коммунальных служб выходить на работу.

Как сообщалось, на оккупированной Луганщине новая "власть" не готовится к отопительному сезону. Не ремонтируют оккупанты и поврежденные дома, где до сих пор остаются люди.

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