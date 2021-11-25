В Херсонской области отца, насиловавшего свою дочь, взяли под стражу

Мужчине грозит от 8 до 15 лет за решеткой.
Жителю Херсонской области сообщили о подозрении в изнасиловании родной дочери. Его арестовали на 60 суток.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области в Facebook.
В случае доказательства вины, мужчине грозит от 8 до 15 лет за решеткой.
Напомним, 32-летний отец несколько раз изнасиловал своих малолетних дочерей. Мать все узнала после того, как одна из девушек рассказала ей о насилии. Сколько детей стали жертвами отца-педофила, в полиции не сообщают.
Когда женщина узнала об изнасиловании детей, пыталась об этом поговорить с мужчиной. Тогда подозреваемый попытался убить себя.
Напомним, в Тернопольской области 30-летний мужчина шантажировал 16-летнюю девушку и отправил ее друзьям интимные фото.
Читайте также:
- В Днепре разразился скандал из-за утепления на известном мурале: кто виноват (фото)
- В Кривом Роге избрали меру пресечения подросткам, которые изнасиловали и ограбили женщину
- В Украине вводят обязательное считывание QR-кода COVID-сертификатов: названа сумма штрафов за нарушение