В Херсонской области отца, насиловавшего свою дочь, взяли под стражу

В Херсонской области отца, насиловавшего свою дочь, взяли под стражу

Мужчине грозит от 8 до 15 лет за решеткой.

Жителю Херсонской области сообщили о подозрении в изнасиловании родной дочери. Его арестовали на 60 суток.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области в Facebook.

В случае доказательства вины, мужчине грозит от 8 до 15 лет за решеткой.

Напомним, 32-летний отец несколько раз изнасиловал своих малолетних дочерей. Мать все узнала после того, как одна из девушек рассказала ей о насилии. Сколько детей стали жертвами отца-педофила, в полиции не сообщают.

Когда женщина узнала об изнасиловании детей, пыталась об этом поговорить с мужчиной. Тогда подозреваемый попытался убить себя.

Напомним, в Тернопольской области 30-летний мужчина шантажировал 16-летнюю девушку и отправил ее друзьям интимные фото.

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