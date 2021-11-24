В Херсонской области отец насиловал своих маленьких дочерей: когда об этом узнали, он хотел себя убить

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В Херсонской области 32-летний отец несколько раз изнасиловал своих малолетних дочерей. Когда одна из девушек рассказала об этом матери, мужчина пытался совершить самоубийство.
Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.
В полицию Херсонской области обратилась мать детей и сообщила, что ее сожитель неоднократно насиловал своих малолетних дочерей. Она все узнала после того, как одна из девочек рассказала ей о насилии. Сколько детей стали жертвами отца-педофила, в полиции не сообщают.
Когда женщина узнала об изнасиловании детей, пыталась об этом поговорить с 32-летним мужчиной. Тогда подозреваемый попытался убить себя.
"Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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