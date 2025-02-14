В Херсонской области под лед провалились дети: спасатели нашли два тела

В Великоалександровской громаде Херсонской области на реке Ингулец четверо детей из одной семьи провалились под лед. Спасатели нашли тела двоих детей — 9-летнего мальчика и 14-летнюю девочку.

Об этом сообщила ГСЧС.

Двое мальчиков (13 и 9 лет) и две девочки (14 и 12 лет) гуляли по тонкому льду, когда он не выдержал веса. Их заметила 16-летняя девушка, которая была неподалеку, и бросилась на помощь, но сама оказалась под водой. Местный житель, прибежавший на помощь, спас спасительницу и 12-летнюю девочку.

Ночью с помощью морского дрона удалось найти тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки. Поиски 13-летнего мальчика продолжаются.

Напомним, в Херсонской области пятеро детей провалились под лед.

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